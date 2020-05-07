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Сербия отменяет режим чрезвычайного положения
Еще одна страна выходит из карантина. Парламент Сербии проголосовал за отмену чрезвычайного положения. Теперь в стране перестают действовать комендантский час и запрет покидать дома гражданам старше 65 лет. Также отзываются в места дислокации армейские подразделения, которые использовались для охраны границ, больниц, лагерей для перемещенных лиц. Отмене закона о чрезвычайном положении сопротивлялась оппозиция, но правительство сумело убедить депутатов, что пик эпидемической опасности миновал.
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