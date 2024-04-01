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Сербия укрепляет боевую мощь и готовится к первым учениям со своими дронами

Отказ от вступления Сербии в НАТО подтолкнул страну к укреплению армии. Об этом заявил Александр Вучич во время посещения крупнейшей военной авиабазы недалеко от Белграда.

По словам сербского президента, военный нейтралитет страны требует усиления обороноспособности и огневой мощи, потому страна приобретает РСЗО, истребители и беспилотники. Причем, упор делается на отечественную промышленность.

Также лидер Сербии анонсировал первые военные учения с применением дронов собственного производства.

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