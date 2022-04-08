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Сербия запросит сведения о прикрывшемся пассажирским судном истребителе НАТО

Политика США очевидна: те, кто с Россией, против Америки. Сербия запросит у России и НАТО сведения об инциденте с возникновением истребителя вблизи сербского пассажирского лайнера Air Serbia. Рейс следовал из Белграда в Москву. По заявлению президента Александра Вучича, истребитель, очевидно, принадлежал НАТО. Сербский лидер объясняет происшествие давлением Запада из-за продолжения тесных контактов стран.

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