Сербская оппозиция "Студенческий список" победила на парламентских выборах

Экс-президент Сербии Александр Вучич признал поражение своей партии и коалиции "Объединенная Сербия" на парламентских выборах, заявив, что победу одержал "Студенческий список".

Новая политическая сила забирает примерно 135 мандатов из 250, оставляя правящему блоку лишь 105. Вучич уже обвинил противников в работе на европейские страны и американское "глубинное государство", назвав произошедшее "верификацией революции", направленной на разрушение суверенитета Сербии.

По прогнозам политика, пришедшая к власти оппозиция к весне введет антироссийские санкции. Впрочем, само молодежное движение, возникшее на фоне массовых антиправительственных протестов после трагического обрушения навеса вокзала в Нови-Саде, обвинения отрицает, обещая традиционную внешнюю политику Белграда сохранить.

В Белграде разгромлен лагерь проправительственных активистов

Празднование победы оппозиции обернулось ликвидацией главного символа уходящей власти. В центре Белграда толпы ликующих сторонников "Студенческого списка" разгромили палаточный лагерь "Чациленд", который 1,5 года удерживали активисты партии Вучича.

Демонстранты снесли металлические ограждения, разорвали штабные палатки, а один из центральных шатров демонстративно сожгли. Сами проправительственные отряды спешно отступили.

Прибывший к месту погрома спецназ полиции в конфликт с многотысячной массой вступать не решился, ограничившись усилением охраны правительственного квартала и здания избиркома.