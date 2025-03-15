Сербский майдан - в Белграде собираются сторонники и противники Вучича

Резкий рост напряженности в Сербии. В Белград к вечеру 15 марта прибывает все больше участников несогласованной с властями акции протеста. Организаторы намерены вывести на улицы несколько сотен тысяч человек. Протестующие занимают площадь перед парламентом. Большинство - оппозиционно настроенная молодежь. Большая группа людей идет к центру, "как солдаты" - сообщают очевидцы.

В субботу утром митингующие уже перекрыли дороги, прилегающие к администрации президента. А минувшей ночью устраивали марши, жгли пиротехнику, переворачивали тракторы и даже попытались напасть на лагерь другого студенческого митинга, участники которого призывают не расшатывать ситуацию в стране и вернуться к учебе.

Президент Вучич призвал сограждан к мирным проявлениям протеста, а полицию - к сдержанности. Но предупредил: если митинги перерастут в беспорядки, ответ будет жестким. Вучич также выразил уверенность, что власти смогут сохранить стабильность в стране и выдержать давление со стороны протестующих граждан. При этом, по его словам, организаторы митингов из прозападных НГО настраивают молодежь на активное применение силы. И на эти цели за четыре года из-за границы выделили около 1 млрда евро.

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Есть и первые пострадавшие в ходе масштабных протестов. Машина въехала в толпу митингующих, сбила трех человек. Они получили легкие травмы. При задержании водитель попытался оказать сопротивление полиции. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали 13 протестующих за нарушение общественного порядка.