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Сербский майдан - в Белграде собираются сторонники и противники Вучича
Резкий рост напряженности в Сербии. В Белград к вечеру 15 марта прибывает все больше участников несогласованной с властями акции протеста. Организаторы намерены вывести на улицы несколько сотен тысяч человек. Протестующие занимают площадь перед парламентом. Большинство - оппозиционно настроенная молодежь. Большая группа людей идет к центру, "как солдаты" - сообщают очевидцы.
В субботу утром митингующие уже перекрыли дороги, прилегающие к администрации президента. А минувшей ночью устраивали марши, жгли пиротехнику, переворачивали тракторы и даже попытались напасть на лагерь другого студенческого митинга, участники которого призывают не расшатывать ситуацию в стране и вернуться к учебе.
Президент Вучич призвал сограждан к мирным проявлениям протеста, а полицию - к сдержанности. Но предупредил: если митинги перерастут в беспорядки, ответ будет жестким. Вучич также выразил уверенность, что власти смогут сохранить стабильность в стране и выдержать давление со стороны протестующих граждан. При этом, по его словам, организаторы митингов из прозападных НГО настраивают молодежь на активное применение силы. И на эти цели за четыре года из-за границы выделили около 1 млрда евро.
Есть и первые пострадавшие в ходе масштабных протестов. Машина въехала в толпу митингующих, сбила трех человек. Они получили легкие травмы. При задержании водитель попытался оказать сопротивление полиции. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали 13 протестующих за нарушение общественного порядка.
На днях Вучич выступил с заявлением о том, что в стране на субботу, 15 марта, запланирован первый акт насильственной цветной революции. И протесты, сотрясающие Сербию уже четвертый месяц, действительно классика жанра майдана. Все как по нотам: внятной повестки нет, зато есть весьма организованные силами извне митинги на улицах с лозунгами и кричалками о необходимости полностью сменить власть. Причем, естественно, на ту, которая будет подчиняться исключительно Западу, а не вести независимую политику.