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Сербы против ЛГБТ-парадов

Тысячи православных вышли на улицы Белграда в знак протеста против ЛГБТ-парадов. Марширующие заявляли о чуждости подобных европейских ценностей для обычных сербов. Впрочем, не только отступление от института традиционного брака нервирует Белград.

Президент страны Александр Вучич заявил, что если бы сегодня проводился референдум о вступлении в ЕС, граждане Сербии проголосовали бы против. Главная причина - в двойных стандартах и лицемерии Запада, когда речь заходит отерриториальной целостности Сербии.

Фото:pixabay.com

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