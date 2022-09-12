Сербы против ЛГБТ-парадов

Тысячи православных вышли на улицы Белграда в знак протеста против ЛГБТ-парадов. Марширующие заявляли о чуждости подобных европейских ценностей для обычных сербов. Впрочем, не только отступление от института традиционного брака нервирует Белград.



Президент страны Александр Вучич заявил, что если бы сегодня проводился референдум о вступлении в ЕС, граждане Сербии проголосовали бы против. Главная причина - в двойных стандартах и лицемерии Запада, когда речь заходит отерриториальной целостности Сербии.