Серьезная авария в Калифорнии - есть жертвы

Серьезная авария произошла на юге штата Калифорния. По меньшей мере 13 человек погибли в результате ДТП с участием большегруза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times. По данным издания, автомобиль, в котором находились 27 пассажиров, столкнулся с грузовой фурой, перевозившей гравий. 12 человек погибли на месте. Еще 9 - доставлены в больницы, где один из них умер. Причины происшествия не указываются.