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Серьезная потасовка в Одесском облсовете

В ходе потасовки они сломали оргтехнику, несколько столов и кресел.Представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовалипроведения объективного расследования и привлечения виновных к уголовнойответственности.

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