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Серьезная ситуация с COVID-19 в России

В России внимание медиков приковано к эпидемиологической ситуации. В последние дни в стране фиксируют рост заболеваний COVID-19. Обязательную вакцинацию ввели уже 12 регионов. В Москве и области, где за последние сутки более 7 тысяч новых заболевших, к 15 августа должны быть привиты 60% сотрудников сфер услуг, торговли, здравоохранения, транспорта и культуры. Всего за последние 24 часа в РФ зафиксировали более 17 тысяч новых случаев.

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