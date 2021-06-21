Серьезная ситуация с COVID-19 в России

В России внимание медиков приковано к эпидемиологической ситуации. В последние дни в стране фиксируют рост заболеваний COVID-19. Обязательную вакцинацию ввели уже 12 регионов. В Москве и области, где за последние сутки более 7 тысяч новых заболевших, к 15 августа должны быть привиты 60% сотрудников сфер услуг, торговли, здравоохранения, транспорта и культуры. Всего за последние 24 часа в РФ зафиксировали более 17 тысяч новых случаев.