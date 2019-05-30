Серьезные проблемы доставила погода жителям Румынии

Серьезные проблемы доставила погода и жителям Румынии. На северо-западе страны выпал град аномальных размеров. Непогода бушевала всего 15 минут, но оставила плачевные последствия. Сотни разбитых авто, выбитые стекла и поврежденные крыши домов. Град сопровождался ветром, ливнем и молниями. По словам местных жителей, во время шторма дрожали даже стены.



Аномальная ситуация сегодня и в Москве. В российской столице при жаре в 30 градусов - гроза и град размером с вишню.