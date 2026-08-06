Сергей Дик рассказал, как война США и Ирана бьет по европейской экономике

Пока США и Иран продолжают обмениваться ударами, а перемирие остается призрачным, западные аналитики подсчитывают убытки. По некоторым оценкам, Вашингтон уже потратил на конфликт от 110 до 150 млрд долларов, и если боевые действия не прекратятся, эта сумма может вырасти до 300 млрд к концу года. Однако главный удар рикошетом бьет по Европе, которая оказывается в заложниках энергетического кризиса и собственной военизированной экономики. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

В Конгрессе и Белом доме лоббируются новые ассигнования на производство ракет для систем Patriot - их требуют и Украина, и страны Персидского залива, где расположены американские базы. Иран, по данным КСИР, нанес удары по 18 базам, повредив вертолеты, самолеты-заправщики и установки ПВО. "Восстановление арсенала требует недель, месяцев и лет. Lockheed Martin уже загружена заказами на сотни ракет, но это время и деньги. А конфликт не прекращается", - отметил аналитик Сергей Дик.

Самый болезненный эффект ощущает Европа. Цены на топливо в Германии превысили 2 евро за литр, хранилища газа заполнены лишь на 35 %. Впереди зима. "Если конфликт продолжится, Европа рискует скатиться в статус стран третьего мира. Уже идет деиндустриализация. Немецкий автопром, подорванный подрывом "Северного потока" и нефтяным кризисом, теряет позиции. Европа пытается компенсировать потери через военизацию - компания Rheinmetall наращивает производство, но для этого нужны энергоресурсы", - пояснил эксперт.

США не могут обеспечить Европу необходимым объемом СПГ, чтобы покрыть ее потребности и поддержать военное производство. Это противоречие усугубляет кризис. "Европа становится еще более зависимой от США, но при этом теряет промышленный потенциал. Военные заказы не компенсируют потери в гражданских отраслях. Это тупик", - резюмировал Сергей Дик.

Ближневосточный конфликт оказался двойным ударом: экономически выгоден американскому ВПК, но разрушителен для европейской промышленности. И чем дольше он длится, тем больше Европа рискует превратиться в должника и аутсайдера, несмотря на все попытки перевооружиться. Вопрос лишь в том, заметят ли это в Брюсселе до того, как станет слишком поздно.