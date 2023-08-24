Сергей Алейник обсудил актуальные вопросы с главами МИД Китая, Кубы и Ирана

На полях саммита БРИКС в ЮАР глава МИД Беларуси Сергей Алейник с китайским коллегой Ван И провел обстоятельный разговор касательно графика контактов и реализации ключевых договоренностей, достигнутых во время визита Президента Беларуси в Китай в марте 2023 года.

Также глава внешнеполитического ведомства обсудил актуальные вопросы двусторонней повестки с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. Кроме того, Сергей Алейник провел встречу с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.