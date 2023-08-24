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Сергей Алейник обсудил актуальные вопросы с главами МИД Китая, Кубы и Ирана
На полях саммита БРИКС в ЮАР глава МИД Беларуси Сергей Алейник с китайским коллегой Ван И провел обстоятельный разговор касательно графика контактов и реализации ключевых договоренностей, достигнутых во время визита Президента Беларуси в Китай в марте 2023 года.
Также глава внешнеполитического ведомства обсудил актуальные вопросы двусторонней повестки с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. Кроме того, Сергей Алейник провел встречу с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.
Иран наряду с ОАЭ и Саудовской Аравией стал одной из трех ближневосточных стран, которые присоединятся к объединению с 1 января 2024 года. В БРИКС войдут Аргентина и два африканских государства - Египет и Эфиопия. Беларусь также рассчитывает получить подтверждение на скорейший прием в БРИКС.
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