Сергей Фильберт: Протесты в Германии только начинаются

Протесты нарастают в любом случае. Протесты, которые были раньше просто против действий правительства или против энергетического кризиса, сейчас просто впрямую против НАТО, против американцев. Потому что они поняли, что в содружестве с этим государством невозможно выжить ни одной партии. Потому что если по-настоящему дружить с США, то Германии не будет. Так же как сейчас Украины. Партии наконец-то осознали, где основная проблема Германии. И это все больше и больше людей понимают и в самой Германии. С кем бы я ни говорил на улице, никто не хочет конфликта с Россией. Украинский конфликт показал, кто будет следующим. Польша, Германия в этом конфликте. И никто этого не хочет. И протесты преобразовались все, неважно из каких группировок - левых, правых, средних или просто какие-то общественные организации. Они все выступают против поставок оружия, за дипломатию, против разжигания этого конфликта. И, конечно, к этому тоже такие объективные факты добавляются, как много беженцев в Германии, энергетический кризис. И все это дает возможность населению по-настоящему понять, где основная проблема, с кем лучше не дружить, а с кем лучше дружить.

Сергей Фильберт, блогер, автор проекта "Голос Германии"