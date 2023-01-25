3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сергей Лавров: Эта война уже не гибридная, а настоящая
Решение принято - немецкие танки идут в Украину. Об этом объявлено официально. Украинский конфликт явно решено перевести на новый уровень - эскалация вряд ли изменит ситуацию на фронтах стратегически, но точно сделает противостояние более разрушительным и кровопролитным и, похоже, превратит его в затяжное: быстрое урегулирование конфликта Западу категорически неинтересно. О развитии событий - Олег Романов.
Многомесячное давление на немецкое руководство возымело эффект: Германия официально объявила о готовности передать Украине 14 танков "Леопард-2". Сами по себе они вряд ли что-нибудь переменят на фронтах, однако теперь формальное табу на вооружение ВСУ тяжелой современной бронетехникой снято. Большие западные СМИ подсчитали, что в общей сложности НАТО может поставить ВСУ до 300 "Леопардов". На это явно потребуются не недели, а, как минимум, месяцы: большую часть таких танков доставят на Украину, вероятнее всего, лишь к исходу года. "Леопарды" считаются последним словом в танкостроении: они буквально нафаршированы электроникой и даже просто квалифицированно управлять ими без долгой подготовки экипажей невозможно. Российская сторона уже заявила, что передача "Леопардов" представляет собой не просто фактическое, но почти формальное объявление войны:
Когда мы говорим о том, что происходит на Украине, мы говорим, что эта война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское - от языка до культуры, что было в Украине столетиями, и запрещая людям говорить на их родном языке.
История украинского конфликта дает основания утверждать, что поставки "Леопардов" вряд ли приведут к изменению соотношения сил и стратегическому перелому. Союзники уже передали Киеву более 400 танков советского производства - это не оказало существенного влияния на ход конфликта, недаром говорят, что генералы всегда готовятся к прошлой войне - они все еще воображают себе движение танковых лав и удары танковых клиньев, как это было 80 лет тому назад. В реальности же современная тяжелая бронетехника массово применялась разве что в Ираке и Афганистане, но лишь в борьбе с технически отсталым противником. Украинская же ситуация совершенно иная: зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев даже напомнил - история не знает примера, когда бы ядерная держава терпела поражение на поле боя. И цели у союзников Киева, похоже, совершенно иные - не победа, а превращение конфликта в затяжной, интенсивность которого можно дистанционно регулировать.
Прокси-государства, колонии стран НАТО, а Вооруженные силы Украины - это их, по сути, военные подразделения. Они вооружают свое подразделение, они командуют этим подразделением. Здесь не идет речь о помощи Украины. НАТО воюет с Россией.
НАТО ведет войну с Россией руками Украины и накачивает страну оружием, а руководство украинской прокси-армией взяли на себя США. Для стран-участниц альянса Киев - инструмент, а не полноценный партнер, и вступать в открытую конфронтацию с Россией они не готовы, поэтому продолжат накачивать Украину оружием до последнего.
Собственно, даже в стане союзников Киева нет полного единодушия. Например, глава итальянского МИДа заявил: "Мы должны сделать все, чтобы конфликт не расширялся. Ни НАТО, ни Европа не воюют с Россией". Отставники выступают с еще более смелыми заявлениями: японский экс-премьер Есиро Мори предлагает политикам задаться вопросом - стоит ли помогать Украине, если она все равно проиграет? А в самом Североатлантическом альянсе бушует конфликт, который с Украиной не связан, но может иметь самые далеко идущие последствия. Турция отменила переговоры с Финляндией и Швецией о вступлении этих стран в НАТО. Президент Эрдоган заявил, что от него Стокгольм и Хельсинки поддержки не получат - значит, как минимум, до майских выборов главы государства в Турции этот вопрос заморожен. Причем в Анкаре самые радикальные из политических сил даже требуют немедленно покинуть альянс. Что касается "Леопардов", то объемы их поставок предугадать сложно. Например, Бельгия в лице министра обороны заявила, что не располагает исправными машинами, которые могло бы выделить королевство. Примечательное заявление сделал глава оборонного ведомства Литвы: "У нас нет танков, но есть мнение о них". В итоге, ситуация с "Леопардами" является своего рода индикатором: стремление к эскалации конфликта налицо, но пока неочевидно - существуют ли для этого возможности?
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов