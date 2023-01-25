Сергей Лавров: Эта война уже не гибридная, а настоящая

Решение принято - немецкие танки идут в Украину. Об этом объявлено официально. Украинский конфликт явно решено перевести на новый уровень - эскалация вряд ли изменит ситуацию на фронтах стратегически, но точно сделает противостояние более разрушительным и кровопролитным и, похоже, превратит его в затяжное: быстрое урегулирование конфликта Западу категорически неинтересно. О развитии событий - Олег Романов.

Многомесячное давление на немецкое руководство возымело эффект: Германия официально объявила о готовности передать Украине 14 танков "Леопард-2". Сами по себе они вряд ли что-нибудь переменят на фронтах, однако теперь формальное табу на вооружение ВСУ тяжелой современной бронетехникой снято. Большие западные СМИ подсчитали, что в общей сложности НАТО может поставить ВСУ до 300 "Леопардов". На это явно потребуются не недели, а, как минимум, месяцы: большую часть таких танков доставят на Украину, вероятнее всего, лишь к исходу года. "Леопарды" считаются последним словом в танкостроении: они буквально нафаршированы электроникой и даже просто квалифицированно управлять ими без долгой подготовки экипажей невозможно. Российская сторона уже заявила, что передача "Леопардов" представляет собой не просто фактическое, но почти формальное объявление войны:

Когда мы говорим о том, что происходит на Украине, мы говорим, что эта война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское - от языка до культуры, что было в Украине столетиями, и запрещая людям говорить на их родном языке. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

История украинского конфликта дает основания утверждать, что поставки "Леопардов" вряд ли приведут к изменению соотношения сил и стратегическому перелому. Союзники уже передали Киеву более 400 танков советского производства - это не оказало существенного влияния на ход конфликта, недаром говорят, что генералы всегда готовятся к прошлой войне - они все еще воображают себе движение танковых лав и удары танковых клиньев, как это было 80 лет тому назад. В реальности же современная тяжелая бронетехника массово применялась разве что в Ираке и Афганистане, но лишь в борьбе с технически отсталым противником. Украинская же ситуация совершенно иная: зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев даже напомнил - история не знает примера, когда бы ядерная держава терпела поражение на поле боя. И цели у союзников Киева, похоже, совершенно иные - не победа, а превращение конфликта в затяжной, интенсивность которого можно дистанционно регулировать.





Прокси-государства, колонии стран НАТО, а Вооруженные силы Украины - это их, по сути, военные подразделения. Они вооружают свое подразделение, они командуют этим подразделением. Здесь не идет речь о помощи Украины. НАТО воюет с Россией. Александр Скубченко, политолог

НАТО ведет войну с Россией руками Украины и накачивает страну оружием, а руководство украинской прокси-армией взяли на себя США. Для стран-участниц альянса Киев - инструмент, а не полноценный партнер, и вступать в открытую конфронтацию с Россией они не готовы, поэтому продолжат накачивать Украину оружием до последнего.