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Лавров: Запад игнорирует последствия массированных обстрелов ВСУ Донбасса
Запад просто игнорирует последствия массированных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины гражданских объектов Донбасса - это заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. По его словам, ультранационалисты и неонацисты развязали настоящий террор в стране.
Сергей Лавров: Трагедия Украины - результат попустительства западных покровителей
Однако страны Запада закрывают глаза на нарушения прав человека и свобод на Украине - в обмен на "беспрекословную преданность" Киева.
Тем временем Минобороны России сообщает, что полностью заблокирован выход украинских военных к Азовскому морю. Высокоточным орудием поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО Украины. Уничтожено 1 325 объектов военной инфраструктуры. Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с российскими частями. Войска ЛНР продвинулись с начала проведения операции на глубину до 61 километра.
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