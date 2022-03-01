Лавров: Запад игнорирует последствия массированных обстрелов ВСУ Донбасса

Запад просто игнорирует последствия массированных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины гражданских объектов Донбасса - это заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. По его словам, ультранационалисты и неонацисты развязали настоящий террор в стране.

Сергей Лавров: Трагедия Украины - результат попустительства западных покровителей



Однако страны Запада закрывают глаза на нарушения прав человека и свобод на Украине - в обмен на "беспрекословную преданность" Киева.

Тем временем Минобороны России сообщает, что полностью заблокирован выход украинских военных к Азовскому морю. Высокоточным орудием поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО Украины. Уничтожено 1 325 объектов военной инфраструктуры. Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с российскими частями. Войска ЛНР продвинулись с начала проведения операции на глубину до 61 километра.