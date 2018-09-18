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Сергей Шойгу провел телефонный разговор с израильским коллегой Авигдором Либерманом
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с израильским коллегой Авигдором Либерманом. Шойгу подчеркнул, что экипаж российского Ил-20 погиб из-за безответственных действий израильских Военно-воздушных сил. Несмотря на договоренности о предотвращении опасных инцидентов российские военные были оповещены всего за минуту до удара израильскими истребителями F-16. Ил-20 в момент катастрофы возвращался на сирийскую авиабазу Хмеймим. По данным Минобороны России, в это же время четыре израильских самолета, прикрываясь российской машиной, атаковали объекты в Латакии. Погибли 15 российских военных. Обломки самолета, фрагменты тел и личные вещи были найдены в 27 километрах западнее от города Баниас.
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