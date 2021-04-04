Серия инцидентов со стрельбой в США: есть погибшие

Сразу несколько инцидентов с применением оружия произошло в США. Во время вечеринки в городе Уилмингтон штата Северная Каролина началась стрельба, три человека погибли и четверо пострадали. Еще трое скончались от огнестрельных ранений в округе Принс-Джорджес штата Мэриленд. Тела двух мужчин нашли в автомобиле, рядом находилось тело женщины. Ведется поиск подозреваемых. Третий инцидент произошел в городе Таскалуса в штате Алабама - стрельба была на парковке около бара. Пострадали пять человек, двое подозреваемых арестованы.



