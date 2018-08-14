Новые жуткие кадры горящих машин будоражат Интернет. Серия массовых автоподжогов снова на парковках в Швеции. Группа молодых людей в черных костюмах и масках целенаправленно бросала коктейли Молотова под автомобили. По некоторой информации, это были афроамериканцы. Только в Гетеборге сгорели около 80 машин. В целом по югу королевства их более тысячи. Что стало причиной спланированной акции, пока не ясно.