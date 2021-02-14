Серия нападений в метро Нью-Йорка. Четыре нападения с ножом за сутки

Серия нападений - в метро Нью-Йорка. В результате четырех ножевых атак погибли два человека, предположительно, бездомные. Еще двое госпитализированы с ранениями. Все произошло на одной ветке подземки. В полиции уверены - три случая точно связаны между собой. В метро усилено патрулирование полиции.