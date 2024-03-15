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Серия торнадо обрушилась на американский штат Огайо
На американский штат Огайо обрушилась серия торнадо. Серьезно пострадали несколько городов. Три человека погибли.
Особенно серьезно досталось местным "городкам кочевников". Дело в том, что в Огайо довольно много людей балансирует на грани: с одной стороны, они добропорядочные граждане, а с другой, не имеют дома и живут в автофургонах. Сотни таких несчастных лишились своих жилищ на колесах.
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