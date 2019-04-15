Серия торнадо обрушилась на штаты Миссисипи и Техас

По последним данным, погибли 4 человека. Серьезный ущерб нанесен городу Хемилтон. В Техасе из-за смерча погибли 2 ребенка. Есть пострадавшие. Севернее города Сан-Антонио выпал крупный град. Вылет самолетов из местных аэропортов заблокирован. Более 150-ти тысяч домов и заводов обесточены.



