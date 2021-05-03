Серия торнадо в Миссисипи

По американскому Миссисипи пронеслось сразу несколько торнадо. В городе Тьюпело со вчерашнего вечера действует чрезвычайное положение в связи с непогодой. Жители укрылись в домах, опасаясь попасть под упавшее дерево. Повреждены дома и здания предприятий, в том числе средней школы. Нарушена подача электроэнергии.