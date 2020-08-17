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Серия вооруженных нападений в Цинциннати

В американском городе Цинциннати произошла серия вооруженных нападений. По официальным данным, под пули попали 18 человек, четверо погибли. Есть раненые. Полицейские пока не могут сказать, действовал ли стрелок в одиночку или преступников было несколько. Идет поиск подозреваемых. Только в одном из инцидентов со стрельбой под огнем оказались 10 человек.

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