Серия взрывов сотрясла Кабул

Сначала детонировала бомба, прикрепленная к автобусу. Он перевозил студентов местного педагогического университета. Один человек погиб, еще 17 пострадали. Через несколько минут после первого взрыва в столице Афганистана прогремели еще два. Среди пострадавших местный журналист и пятеро сотрудников сил безопасности. Во всех трех диверсиях были использованы самодельные магнитные взрывные устройства. Еще одна атака произошла накануне. Боевики "Талибана" захватили наполненный взрывчаткой военный автомобиль и врезались в здание полицейской части. Погибли 8 правоохранителей.