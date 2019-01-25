Серия взрывов в центре китайского Чанчуня

По словам очевидцев, их было не менее 20. Известно об одном погибшем, есть пострадавшие. По неподтвержденным данным, неизвестный из окна 30-го этажа торгового центра бросал взрывные устройства вниз на городскую площадь. Подробности выясняются, на месте работают экстренные службы.



