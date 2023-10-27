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Серийного поджигателя Корана депортируют из Швеции
В Швеции, похоже, закончились времена безнаказанных варварских действий в отношении мусульманского мира.
Обмазавший салом и сжегший Коран эмигрант Салван Момика может быть депортирован в его родной Ирак. В миграционном управлении заявили, что это связано не с активизмом. Мужчина соврал о необходимости предоставления ему убежища, и реальная опасность ему не грозила.
Теперь вруну и серийному поджигателю Корана не будет продлен вид на жительство. Также ему запретят возвращаться в Швецию в течение пяти лет. Если Момика в ближайшее время не получит вид на жительство другой страны - его отправят на родину. А там, по мнению юристов, его ждут пытки и жестокая смерть.
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