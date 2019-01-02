Серию наездов на пешеходов совершил водитель в Германии

В новогоднюю ночь 50-летний мужчина вначале попытался наехать на прохожих в Боттропе, потом - на автобусной остановке в Эссене. Причем выбирал в качестве цели именно мигрантов. Пострадали пять человек, среди которых были граждане Сирии и Афганистана. По данным следствия, мотивом действий 50-летнего злоумышленника была ксенофобия, а так же сообщается, что у мужчины проблемы с психикой. Происшествие генпрокуратура Германии расценивает как террористический акт.