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Сеть отелей Marriott сообщила об утечке данных более 5 млн клиентов
Компания по управлению гостиничными сетями Marriott International объявила о возможной утечке данных около 5 миллионов постояльцев. В заявлении на официальном сайте указано, что в Сеть могли проникнуть имена клиентов, даты рождения, адреса, номера телефонов, электронные почты, информация об их предпочтениях и участии в программах лояльности и партнерских программах. Мошенники вероятно получили доступ к данным клиентов при помощи аккаунтов двух сотрудников. Утечка не коснулась паспортных данных и паролей от личных учетных записей постояльцев.
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