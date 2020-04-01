Сеть отелей Marriott сообщила об утечке данных более 5 млн клиентов

Компания по управлению гостиничными сетями Marriott International объявила о возможной утечке данных около 5 миллионов постояльцев. В заявлении на официальном сайте указано, что в Сеть могли проникнуть имена клиентов, даты рождения, адреса, номера телефонов, электронные почты, информация об их предпочтениях и участии в программах лояльности и партнерских программах. Мошенники вероятно получили доступ к данным клиентов при помощи аккаунтов двух сотрудников. Утечка не коснулась паспортных данных и паролей от личных учетных записей постояльцев.