Сеть порностудий рассекретили полицейские в России

Пикантная история из России. Полицейские рассекретили сеть порностудий. Началось с того, что 50-летний любитель кинематографа нашел несколько подруг по интересам. Возраст леди от 24 до 46 лет. Дамы работали без права на ошибку - их актерский талант транслировался в прямом эфире. Съемки порнографического контента проходили в Нижнем Новгороде, Иваново, Самаре, Сочи и Ярославле.

Примечательно, что в каждом из городов у мужчины было жилье, а потому проблем со съемочной площадкой у героев истории не возникало. Совмещать приятное с полезным - это хорошо, но еще лучше, когда получаешь не только удовольствие, но и деньги. Из четырех подруг три были актрисами, еще одна скромно заняла место администратора.