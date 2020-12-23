Сеть супермаркетов "Волмарт" подозревают в распространении наркосодержащих препаратов

И сразу пример, к чему приводит доступность наркопрепаратов. Сеть супермаркетов "Волмарт" признали одним из главных виновников опиоидного кризиса в Соединенных Штатах. В магазинах компании работают 5 тысяч аптек. Там продавали без рецептов препараты, которые должны быть объектом жесткого контроля. На протяжении 25 лет врачи запросто выписывали пациентам успокоительное, содержащее апиаты, и уверяли, что это не вызывает зависимости. В действительности не менее 450 тысяч граждан погибли от передозировки наркотиков. Установлено, что их зависимость была вызвана именно доступностью апиатов в аптеках. Судебный процесс грозит "Волмарт" крупным штрафом, однако корпорация будет оспаривать претензии в суде.