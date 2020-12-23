3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сеть супермаркетов "Волмарт" подозревают в распространении наркосодержащих препаратов
И сразу пример, к чему приводит доступность наркопрепаратов. Сеть супермаркетов "Волмарт" признали одним из главных виновников опиоидного кризиса в Соединенных Штатах. В магазинах компании работают 5 тысяч аптек. Там продавали без рецептов препараты, которые должны быть объектом жесткого контроля. На протяжении 25 лет врачи запросто выписывали пациентам успокоительное, содержащее апиаты, и уверяли, что это не вызывает зависимости. В действительности не менее 450 тысяч граждан погибли от передозировки наркотиков. Установлено, что их зависимость была вызвана именно доступностью апиатов в аптеках. Судебный процесс грозит "Волмарт" крупным штрафом, однако корпорация будет оспаривать претензии в суде.
Президент
Все
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Что Лукашенко ответил чиновнику США на запугивания в переписке
Президент Беларуси рассказал, где находится ключ к решению проблем в сфере безопасности
Лукашенко рассказал, что необходимо, чтобы избежать тотальной милитаризации планеты
Политика
Все
Общество
Все
КГК открыл горячую линию по вопросам сроков осуществления землеустроительных работ
Коротченко: Авторитет Беларуси и Лукашенко придает дополнительный вес конференции по безопасности
Справедливость и равенство в образовании - 31 октября "На контроле Президента"
Пономарева: Беларусь и Россия - ядра притяжения в Евразии
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов