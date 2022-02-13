Сеть тайных тюрем ЦРУ расползлась по ЕС - подробности в репортаже Екатерины Тихомировой

США совсем не разделяют мнение сбежавшего Трюдо - для них протестующие канадцы - это свободные люди, имеющие право выбора. Это вам не Капитолий! Это не Джейкоб Лэнг, чье имя сейчас на слуху у всех после сфальсифицированных американских выборов. Лэнг не мог молчать и вышел на протесты. Теперь он едва ли не главный террорист, обвиняемый по делу о мирном митинге у Капитолия. Ему грозит срок в несколько десятков лет. Он свою вину не признает, но его пытаются к этому побудить самым суровым прессингом.

Чтобы подобные истории не стали достоянием широкой общественности, США давно смекнули, что было бы неплохо таких, как Лэнги и ему подобных, держать подальше от "свободной" страны. Так стали появляться тюрьмы вроде Гуантанамо. Впервые сообщения о том, что и в Европе могут действовать секретные тюрьмы ЦРУ, появились в 2005-м.

Ну а если перед США нужно прогнуться, то тут на авансцену выходят наши старые знакомые - Польша и Литва. Когда-то они старательно открещивались от американских пыточных, но Европейский суд доказал, что такие заведения существовали, там использовали методы "усовершенствованного дознания", то есть пытки. Напомним, в Литве и Польше, которые любят нас поучать жить, существовали пыточные, хотя чему удивляться, когда страною правят Ландсбергисы. Причем за размещение этих пыточных американцы платили нескромные гонорары литовским и польским чиновникам. Польские депутаты несколько лет назад пытались все же выяснить, а куда пошли деньги за эластичность Польши в американском вопросе - речь шла о 15 млн долларов. Что касается Литвы, свою американскую пыточную она намерена продать. Параллельно без огласки для своих жителей выплачивает компенсации тем, кого пытали в конюшне под Вильнюсом. Подробнее - в рубрике Екатерины Тихомировой.

Грязную работу лучше делать не у себя дома, тем более, когда есть те, кто добровольно рвется марать руки. Польша, Литва, Румыния - ЦРУ создало за рубежом сеть тайных тюрем.

Бывшая конюшня в поселке Антавиляй, недалеко от дач литовских чиновников, в 20 километрах от Вильнюса, сегодня выставлена на продажу. Формально этим зданием владела подставная американская компания Elite LLC. В 2007-м его передали департаменту госбезопасности Литвы; до 2018-го там действовал учебный центр ведомства. Теперь от него решили избавиться.





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Это было охраняемое здание, где вы могли делать все, что хотели. Что именно там происходило, мы этого не определили. В ходе расследования мы обнаружили, что политиков не информировали, а это недопустимо в условиях демократии. Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы

Ну, господин Анушаускас, конечно, лукавит. Во-первых, не знать о том, что происходит в буквальном смысле под носом у чиновников, невозможно. Известно, каким образом добывали там нужную информацию: удушения, избиения, имитация утопления, лишение сна, сексуальное насилие, сверление дрелью зубов и черепа. Во-вторых, для некоторых стран, особенно желавших вступить в Альянс, тюрьма ЦРУ стала пропуском в НАТО. Это сейчас конкретно про Литву.

Я был адвокатом президента Роландоса Паксаса, президента, который отстранен в результате импичмента. Сам Паксас рассказывает об этом так: в 2003 году директор Департамента госбезопасности Литвы пришел к нему и сказал, что нужно создать эту тюрьму, потому что это очень нужно нашим лучшим друзьям. Паксас ему ответил, что он сошел с ума. И почему-то начался импичмент. Станисловас Томас, литовский адвокат

В 2002-м в Литву с визитом прибывает Буш-младший. Встречается с Валдасом Адамкусом. Его первый президентский срок подходит к концу, Буш-младший заверяет, что Литва станет членом Альянса. В качестве благодарности Литва соглашается на тюрьму. Но так вышло, что на пост пришел несговорчивый Паксас. Импичмент легко решает эту проблему. Если кто забыл, это тот самый Адамкус, который в 15-летнем возрасте был сподручным минского мясника Импулявичуса. В народе, кстати, тюрьму ЦРУ так и именуют - пыточная президента Адамкуса.

Объект однажды просто перестал быть секретным, в таком случае какой в нем дальнейший прок?

Правительство США по-прежнему рассматривает расположение мест содержания под стражей как секретную информацию, и в отчете Сената за 2014 год, в котором были опубликованы убийственные подробности о программе, упоминались тюрьмы, использующие только кодовые названия. Из шести тысяч страниц доступно лишь 8 %. Там замазали самые нежелательные места - страны, имена, суммы, даты, чтобы на "соучастников" не упала черная тень. Но доподлинно известно: в Европе было минимум три американские пыточные: Литва, Польша и Румыния. Американцы денег не жалели, ну а тройка европейских партнеров не была брезгливой.

2003 год. В штаб-квартиру ЦРУ прибыли сотрудники из Румынии, которых спросили, как можно поддержать эту страну, показать, что ее старания оценены по достоинству. Был составлен список пожеланий на несколько миллионов долларов.

Но в докладе говорится: денег дали больше. Зачастую "список желаний" был гораздо скромнее, чем американцы готовы были платить, "соучастникам" по пыткам предлагали мыслить масштабнее в плане гонорара.

Первопроходцем-соучастницей программы секретных тюрем, кстати, стала Польша. Почему "кстати"?! Небольшое отступление. В статье 40-й польской Конституции говорится о безоговорочном запрете пыток. Но понятие до сих пор не введено в Уголовный кодекс. Иными словами, пытки не наказуемы. По данным польских СМИ, ежегодно в полицию от граждан поступает более 500 жалоб о бесчеловечном обращении со стороны правоохранителей. Нет ничего удивительного, что именно Польша, в которой пытки не наказуемы, была избрана американцами одним из мест для истязаний.

История таинственной польской виллы, превращенной в пыточную США, началась немногим раньше литовской конюшни. Вилла была в ведении польских спецслужб, и высокопоставленные чины из ЦРУ заплатили 15 миллионов наличными за ее использование. Заключенных из Польши перебрасывали в Литву. Что там, что там они подвергались пыткам. Сейчас известно два имени, признанных Европейским судом пострадавшими. Виновная сторона - не США, а Литва и Польша. Ту и другую обязали возместить вред, причиненный задержанным. Но литовцы до сих пор стараются от црушной пыточный отмыться. Согласитесь, история с запашком. Государственные литовские СМИ, говоря о своей конюшне, именуют ее так называемой пыточной. Правда, ни литовские СМИ, ни Минюст не информировали общественность о том, что переведенные деньги оказались не так называемые, а вполне реальные. В конце декабря на счет содержавшегося в конюшне в Антавиляе палестинца Абу Зубайда поступило 100 тысяч евро, еще 30 тысяч переведено его законному представителю, но тюрьма по-прежнему такой литовский мираж.

Суд установил, Абу Зубайда подвергался чудовищным пыткам: подвешивание, стояние в неудобной позе, "белым шумом" и пытке бессонницей, его сутками держали в подобие гроба, в котором кишели тараканы. Спецслужбы "несколько переоценили значимость" Абу Зубайда в деле об 11 сентября, это сказано в том же отчете Сената. Он ничего рассказать так и не смог. В Страсбургский суд второе дело с жалобой на Литву за незаконное содержание под стражей в секретной американской тюрьме сейчас подает гражданин Саудовской Аравии Мустафа аль-Хавсави.

Многие сейчас усомнятся, мол, пытки - да, но против террористов, убийц, жертвами которых были тысячи. Но в отчетах самого ЦРУ есть в цифры о погрешностях. Как минимум 26 человек из 119 пытали просто так, ну, по недоразумению.