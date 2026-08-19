Сеутских мигрантов некому лечить

Медицинские работники в испанской Сеуте не выдерживают нечеловеческих условий. Они массово уходят на больничный из-за психологического истощения.

Что касается помощи мигрантам, эту работу власти Испании практически переложили на неправительственные организации, которым из-за масштабов кризиса сложно охватить всех нуждающихся.

В Сеуте остаются около 10 тыс. нелегалов. Люди проживают в спонтанных лагерях в антисанитарных условиях. Выявлены многочисленные вспышки инфекций.