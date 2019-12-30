Север Индии оказался во власти тумана

Север Индии во власти густого тумана. Плохая видимость существенно осложнила ситуацию на дорогах. Ряд трасс временно перекрыли. Сообщается о многочисленных ДТП. Их жертвами стали 6 человек. Причина явления - резкое похолодание. В некоторых районах температура воздуха едва достигает 4 градусов. От низких температур серьезно страдает население: больницы переполнены людьми с респираторными заболеваниями и гриппом. Аналогичная ситуация и в Бангладеш. Там из-за похолодания погибли 50 человек.



