Север Италии уходит под воду - власти призывают к эвакуации

В регионе Эмилия-Романья объявлен режим ЧС. По сообщениям местных СМИ, здесь жертвами масштабного наводнения стали 5 человек. Власти призывают население и туристов к эвакуации.

Проливные дожди стали причиной разлива реки Савио. В регионе затоплены дороги и подвальные помещения. Временно не работают школы. По прогнозам синоптиков, сильные ливни с ветром на севере Италии не прекратятся в ближайшие дни. В субботу здесь должен стартовать шестой этап сезона "Формулы-1".