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Север Милана ушел под воду

Север Милана ушел под воду

Проливные дожди привели к разливу небольшой реки Севезо. Улицы города превратились в каналы, а первые этажи домов заполнились водой.

Спасатели до сих пор устраняют последствия разгула стихии, откачивая воду и удаляя перекрывшие проезжую часть деревья.

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