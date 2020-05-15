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Север Милана ушел под воду
Проливные дожди привели к разливу небольшой реки Севезо. Улицы города превратились в каналы, а первые этажи домов заполнились водой.
Спасатели до сих пор устраняют последствия разгула стихии, откачивая воду и удаляя перекрывшие проезжую часть деревья.
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