Север Милана ушел под воду

Проливные дожди привели к разливу небольшой реки Севезо. Улицы города превратились в каналы, а первые этажи домов заполнились водой.



Спасатели до сих пор устраняют последствия разгула стихии, откачивая воду и удаляя перекрывшие проезжую часть деревья.



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