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Северная Корея испытала высокотехнологичное оружие

Впервые с ноября прошлого года за пуском наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Речь идет о разновидности вооружений тактического характера, которую разрабатывали долгое время. Других подробностей не сообщается.

Напомним, в июне на переговорах с лидером США глава КНДР выразил готовность свернуть ракетно-ядерную программу в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Теперь Пхеньян ждет выполнения достигнутых договоренностей.

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