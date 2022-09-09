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Северная Корея объявила себя ядерным государством
КНДР объявила себя ядерным государством. Соответствующий закон подписал лидер КНДР Ким Чен Ын. ОтнынеПхеньян не будет вести разговоры по денуклеаризации и оставляет за собой право нанести превентивный удар, если государство сочтет угрозу со стороны противников неизбежной. Северная Корея готова к санкциям, поскольку обязана сдерживать США, которые, по словам Ким Чен Ына, создали такую политико-военную ситуацию на Корейском полуострове.
КНДР отмечает День образования республики
9 сентября страна отмечает День образования КНДР. С национальным праздником своего коллегу Ким Чен Ына поздравилПрезидент Беларуси. Александр Лукашенко напомнил о сходстве исторических судеб белорусского и северокорейского народов, которые принесли большие жертвы, чтобы добыть и сохранить свою независимость, и отметил, что сотрудничество между Минском и Пхеньяном будет расширяться.
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