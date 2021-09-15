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Северная Корея осуществила запуск сразу двух баллистических ракет

Северная Корея вновь осуществила запуск сразу двух ракет с разницей в несколько минут. Об этом информирует береговая охрана Японии. Информацию подтверждает Министерство обороны страны. Премьер Японии из-за ракетных пусков КНДР дал указание экстренно собрать Совет национальной безопасности, вести сбор данных и быть готовыми к непредвиденным ситуациям. Сообщается, что одна из ракет могла упасть за пределами исключительной экономической зоны Японии. Напомним, двумя днями ранее Северная Корея провела испытание новой крылатой ракеты большой дальности.

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