Северная Корея отказалась вести переговоры с США

КНДР отказалась вести переговоры с Америкой. Об этом заявили в МИД Северной Кореи. А слухи о проведении еще одного саммита США - КНДР там назвали несвоевременными. "Мы не намерены сидеть за одним столом с США", - говорится в сообщении. Напомним, последний раз главы стран встречались в июне прошлого года в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею. Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры, которые по итогу зашли в тупик.



