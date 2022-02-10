Северная Корея пригрозила США запуском ракеты, способной поразить ее территорию

Северная Корея пригрозила США запуском ракеты, способной поразить территорию Соединенных Штатов. В заявлении, которое распространил МИД, говорится, что Пхеньян преследует только цель сдерживания войны. "В то время, как многие страны тратят время на подчинение и слепое повиновение Соединенным Штатам, - сказано в документе, - только Северная Корея может потрясти мир, выпустив ракету, в радиусе действия которой находится материковая часть США". Напряженность в отношениях между США и Северной Кореей возросла после того, как Пхеньян провел семь испытаний ракет в январе. Ранее, с конца 2017 года, Пхеньян соблюдал добровольный мораторий на проведение подобных запусков.