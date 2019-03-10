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Северная Корея, возможно, готовится к запуску баллистической или космической ракеты
Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на спутниковые снимки исследовательского центра Санумдон. Отмеченная там активность совпала по времени со строительными работами на космодроме Сохэ. Демонтировать космодром официальный Пхеньян пообещал прошлым летом, но после неудачного американо-северокорейского саммита в Ханое на ракетном объекте были замечены восстановительные работы.
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