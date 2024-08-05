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Северное сияние наблюдали жители ряда регионов России

Северное сияние наблюдали жители ряда регионов России

Жители ряда регионов России наблюдали северное сияние вечером 4 августа. Природное явление связано с начавшейся на Земле магнитной бурей, сообщаетРИА Новости.

О северном сиянии на своих страницах в соцсетях и местных пабликах сообщили жители Омской, Челябинской, Тамбовской, Свердловской, Тверской, Рязанской, Ярославской, Нижегородской областей, Пермского края и Хакасии.

Как сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), 4 августа магнитная буря повысилась до уровня G3 (сильно). Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус также ранее заявлял, что на Земле в выходные ожидаются новые магнитные бури.

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