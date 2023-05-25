"Северные потоки" взорвали США - американский журналист

"Байден сказал: "Если русские войдут на территорию Украины, то мы так или иначе избавимся от газопровода "Северный поток". Виктория Нуланд говорила то же самое. Нам даже известно, что американские военные моряки с этой целью проходили подготовку в Панаме, потому что спецназ ВМС США отчитывается перед Конгрессом, там есть подотчетность. Так что нам известно, что это именно они взорвали газопровод и даже как они его взорвали. И пусть кто-то говорит: "Да это только Сеймур Херш утверждает, что они его взорали". У Сеймура Херша есть свидетели!

Алекс Джонс, журналист и радиоведущий США