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"Северные потоки" взорвали США - американский журналист

США взорвали "Северные потоки", а расследование Сеймура Херша взорвало информпространство. Американцы продолжают громко заявлять о том, кто же на самом деле стоит за диверсией. Радиоведущий и журналист Алекс Джонс признал в эфире: "Всем известно, что "Северные потоки" взорвали США, и это преступление против человечества".


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"Байден сказал: "Если русские войдут на территорию Украины, то мы так или иначе избавимся от газопровода "Северный поток". Виктория Нуланд говорила то же самое. Нам даже известно, что американские военные моряки с этой целью проходили подготовку в Панаме, потому что спецназ ВМС США отчитывается перед Конгрессом, там есть подотчетность. Так что нам известно, что это именно они взорвали газопровод и даже как они его взорвали. И пусть кто-то говорит: "Да это только Сеймур Херш утверждает, что они его взорали". У Сеймура Херша есть свидетели!
Алекс Джонс, журналист и радиоведущий США

"Они перерезали поставки энергоносителей. И в тот же день, когда был взорван "Северный поток", заработал другой газопровод - из Европы. Так что вся эта ситуация была скоординирована", - подчеркнул Алекс Джонс.

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