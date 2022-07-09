Северный Кавказ ждет белорусских туристов

Когда Беларусь и Россия из-за санкционного давления сделали ставку на импортозамещение, как раз наступило время развивать внутренний туризм и стать еще ближе друг другу. Северный Кавказ открывает перед белорусами неизведанные для многих туристов места. О чем гласит легенда боевых башен "Вовнушки"? Где расположился самый высокогорный монастырь России? Почему Даргавс называют городом мертвых? Тайны Северного Кавказа для белорусов открыла Дарья Белоусова-Петровская.

Если Беларусь - это край озер и лесов, то Северный Кавказ - это скалы и бурные горные речки. Ингушетия, самый маленький регион России, встречает туристов родовыми боевыми башнями. Они, словно стражи, крепко стоят на склоне гор и охраняют, как и много веков назад, спокойствие своих жителей.

Батыр Мальсагов, гид-экскурсовод по Северной Ингушетии: Очень важная деталь ингушской классической боевой башни - каменное перекрытие над головой крест-накрест. Это такие конструктивные особенности каменного перекрытия, которое не только придавало жесткость всей конструкции, держало стены, но и служило целям обороны. То есть если враги сюда проникали по какой-то причине, защитники поднимались наверх, втаскивали за собой лестницу и запирали этот вход. Каменной плитой задвигали, и враг выше подняться не мог.

Горы Ингушетии не случайно называют "страной башен". Сегодня их насчитывают более 120. Каждая из них принадлежит определенному роду. Современные потомки не могут их выкупить, так как это национальное достояние республики, но могут за свой счет заниматься их реставрацией и охраной. И самое главное - приводить сюда детей и рассказывать об истории своих предков.

С ингушского "вовнушки" переводится, как место боевых башен. По легенде, здесь на скалы женщины пролили молоко, и в тех местах, где оно не впиталось, были построены эти две башни. На самом деле это очень символично, потому что в XII-XV веках молоко добавляли в раствор, который скреплял каменную кладку.

Горная Ингушетия - самый закрытый регион Северного Кавказа, так как находится на границе с Грузией. Поэтому 90 % - это российские туристы. Иностранцам, в том числе и белорусам, пока необходимо специальное разрешение.

Есть некоторые шероховатости, но я хочу отметить, что туризм на этой территории развивается всего с 2013 года. Нам нужно немного времени, чтобы на достаточно высокий уровень поднять и туризм, и сферу обслуживания. Это все поправимо, нужно немного времени. На Кавказе существовали традиции гостеприимства, они очень давние. И, конечно, мы ждем всех гостей, белорусов в том числе.

Попасть в Северную Осетию для белорусов намного проще. Никаких специальных разрешений, только паспорт и желание путешествовать. Большинство жителей исповедуют христианство. И как символ православия, в Куртатинском ущелье расположился самый высокогорный мужской монастырь России. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч паломников со всех стран СНГ.

Здесь проживают монахи до сих пор. У них свое производство. Они делают молоко, сыры, расписывают очень красивые иконы в национальном стиле, собирают горный чай, который продают. Наталья Зворыгина, гид-экскурсовод по Северной Осетии

Особое место - город Даргавс, его еще называют городом мертвых. Здесь находятся 97 родовых склепов, где захоронено более 10 тысяч человек. Это одно из самых массовых каменных погребений XIV-XVIII веков в Северной Осетии.

Для строительства семейных склепов специально выбирали высокие склоны, которые продувались со всех сторон. Дело в том, что тела усопших не бальзамировали. А благодаря сильным сквознякам они мумифицировались естественным путем. В одном таком склепе захоранивали иногда до 100 человек.