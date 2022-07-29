"Северный поток 2" необходимо принять в эксплуатацию, призывают бургомистры в Германии

Германия по-прежнему нуждается в российском газе, и, если не будет альтернатив, стоило бы задействовать "Северный поток 2". С таким мнением выступил глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата, который обратил внимание на то, что трубопровод уже достроили, но сертификация не пройдена. Но "Северный поток 2" необходимо принять в эксплуатацию. Ранее обдумать запуск данного проекта призвали бургомистры нескольких городов Германии.