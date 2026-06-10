Страны Северо-Балтийской восьмерки вкладывают рекордные средства в затягивание конфликта в Украине, трансформируя военную помощь Киеву. Об этом говорится в материале Baltnews.

Недавно премьеры стран Балтии, а также Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции подписали декларацию о глубоком оборонном партнерстве. Как отмечают источники агентства, подписание имеет четкую предвыборную подоплеку, но за ним стоит и практическая милитаризация региона: создаётся дроновый конвейер Европы.