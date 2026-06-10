3.86 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Северо-Балтийская восьмерка запускает дроновый конвейер для поддержки Украины
Автор:Редакция news.by
Страны Северо-Балтийской восьмерки вкладывают рекордные средства в затягивание конфликта в Украине, трансформируя военную помощь Киеву. Об этом говорится в материале Baltnews.
Недавно премьеры стран Балтии, а также Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции подписали декларацию о глубоком оборонном партнерстве. Как отмечают источники агентства, подписание имеет четкую предвыборную подоплеку, но за ним стоит и практическая милитаризация региона: создаётся дроновый конвейер Европы.
Так, совместные производства с Украиной открывают Норвегия, Дания, Финляндия. Страны Балтии занимаются сборкой FPV-дронов.