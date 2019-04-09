Северо-восток штата Алабама приходит в себя после разрушительного торнадо

Скорость порывов ветра достигала 145 километров в час. Стихией были сорваны крыши домов, повалены деревья. Без электричества остались сотни построек. Пострадавших нет. По прогнозам, торнадо в ближайшие дни могут обрушиться также на штат Миссисипи.