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Северо-восток штата Алабама приходит в себя после разрушительного торнадо

Скорость порывов ветра достигала 145 километров в час. Стихией были сорваны крыши домов, повалены деревья. Без электричества остались сотни построек. Пострадавших нет. По прогнозам, торнадо в ближайшие дни могут обрушиться также на штат Миссисипи.

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