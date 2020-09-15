Северо-запад Испании охвачен огнем

Лесные пожары уничтожили 3 тысячи гектаров земли в Галисии. Огонь бушует в трех провинциях. Больше всех пострадала Оренсе. Также леса горят в Луго и Понтеведра. Пока взять пожары под контроль не удалось. В огне и США. Здесь от ужасающих пожаров погибли уже 36 человек. Несколько десятков жителей числятся пропавшими без вести. В общей сложности в Штатах зафиксировано более сотни возгораний. Местное население не пришло в себя еще после апокалиптического багрового неба, а в Сети уже появляются новые жуткие кадры. На этот раз очевидцам удалось заснять огненный торнадо, который сжигал и плавил все на своем пути.



