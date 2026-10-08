Свободу французов вновь втаптывают берцами в брусчатку. Площадь Бастилии в Париже полностью заполнена протестующими. К многотысячной колонне школьников и студентов сегодня присоединились учителя, профсоюзы и родители. Участников акции окружили плотными кордонами спецназа, которые заблокировали большинство выходов, оставив только два направления для отхода. Любые попытки выйти из оцепления жестко пресекаются водометами, слезоточивым газом и ударами демократических дубинок. Только за сегодня уже задержано свыше 500 человек.

Тем временем в Сети продолжают появляться шокирующие кадры расправы цепных псов Макрона над собственным народом. Под силовые репрессии попадают даже инвалиды. А вокруг следующего видео уже разгорается крупный политический и юридический скандал. Полицейский внедорожник на скорости попытался протаранить толпу школьников. Подростки чудом успели разбежаться, спасая свои жизни. При этом на кадрах слышна хладнокровная фраза силовиков: "Сейчас мы им врежем".

Бельгийская полиция по примеру своих соседей применяет водометы и слезоточивый газ для разгона школьных протестов, которые проходят в Льеже уже несколько дней. Арестованы более 200 подростков. При этом власти города в срочном порядке запретили любые публичные собрания более трех человек. Нарушителей будут наказывать по всей строгости закона.