"Сейчас на Западе не хотят платить только лишь за слова" - Кошкин

На сегодняшний день угроза исходит от США и их союзников в Европе. Они действуют против прежде всего Союзного государства и всего постсоветского пространства. В центре внимания был кризис, который был создан США вокруг Украины, и динамика его развития. Надо учитывать тот факт, что во время этого кризиса в формате экономического воздействия принято 11 пакетов односторонних санкций против Российской Федерации. В этих условиях есть и прямая угроза создания всевозможных ячеек, групп, которые активно воздействуют на территорию Беларуси и РФ.

Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова