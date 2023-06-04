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"Сейчас на Западе не хотят платить только лишь за слова" - Кошкин

Обстановка вокруг стран СНГ непростая. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко говорил открыто. Нарастает милитаризация, беспрецедентная концентрация войск вблизи наших границ, кровопролитный украинский кризис, постоянные информационно-психологические атаки. Об угрозах и вызовах, стоящих перед СНГ, в эксклюзивном интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал российский военный политолог Андрей Кошкин.

На сегодняшний день угроза исходит от США и их союзников в Европе. Они действуют против прежде всего Союзного государства и всего постсоветского пространства. В центре внимания был кризис, который был создан США вокруг Украины, и динамика его развития. Надо учитывать тот факт, что во время этого кризиса в формате экономического воздействия принято 11 пакетов односторонних санкций против Российской Федерации. В этих условиях есть и прямая угроза создания всевозможных ячеек, групп, которые активно воздействуют на территорию Беларуси и РФ.
Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова

"Президент Беларуси акцентирует внимание на том, что раньше те, кто убежали из Беларуси и России, чтобы прокормиться на Западе, выступали в информационном пространстве, и за это им давали деньги. Сейчас уже на Западе не хотят платить только лишь за слова. Они требуют, чтобы те шли воевать на линии боевого соприкосновения со стороны ВСУ и доказали делом, что они против России и Беларуси", - сказал политолог.

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